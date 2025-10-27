В следующий раз. Петросян стартовала в Гран-при без четверного прыжка

На втором месте в Магнитогорске расположилась Анна Фролова, которая тренируется под руководством Евгения Рукавицына. С учетом того, что 20-летняя фигуристка еще в мае не могла наступать на ногу, а в июле не могла докрутить простейшие прыжки, для нее это действительно достижение. «Для меня радость, что я в целом катаюсь. Всегда есть ошибки и помарки, и катание не такое сильное, как хотелось бы. Но незаметно, что два месяца я не наступала на ногу», — рассказала Фролова после выступления. Заслуживает уважения и Мария Захарова, ставшая четвертой — девушка вернулась на лед после перерыва из-за травмы в 18 лет и сделала прокат произвольной с чистейшим четверным тулупом — возрастной рекорд для российских одиночниц. Пусть судьи и насчитали недокруты и неясные ребра у спортсменки, но дебют более чем убедителен.