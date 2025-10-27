Дина Хуснутдинова: «Пересматриваю все программы Загитовой, особенно “Кармен”. Алина очень красивая и добрая»

— Помню, как она вышла на взрослый уровень, и сразу попала мне в сердце. Я помню все программы Алины и пересматриваю их, особенно «Кармен». Иногда бывает, что от человека идет энергетика, и она мне по душе.
— Волновалась давать интервью кумиру?
— Нет, Алина была на позитиве. Она очень красивая, добрая, и от нее исходят только положительные эмоции.
— Алина в Казани строит свою школу. Хотела бы когда-то работать в ней тренером?
— Возможно. Все возможно, ха-ха, — сказала Хуснутдинова.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше