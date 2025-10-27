Ричмонд
Дина Хуснутдинова: «Пересматриваю все программы Загитовой, особенно “Кармен”. Алина очень красивая и добрая»

— Ты говорила, что Алина Загитова — твоя любимая фигуристка. Чем она тебя привлекла?

— Помню, как она вышла на взрослый уровень, и сразу попала мне в сердце. Я помню все программы Алины и пересматриваю их, особенно «Кармен». Иногда бывает, что от человека идет энергетика, и она мне по душе.

— Волновалась давать интервью кумиру?

— Нет, Алина была на позитиве. Она очень красивая, добрая, и от нее исходят только положительные эмоции.

— Алина в Казани строит свою школу. Хотела бы когда-то работать в ней тренером?

— Возможно. Все возможно, ха-ха, — сказала Хуснутдинова.

