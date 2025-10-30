Ричмонд
Разин о встрече с Тутберидзе: «С ней немного страшно разговаривать, мы больше с Загитовой поговорили. Могу назвать своим учеником ее папу — Ильназа»

Главный тренер «Металлурга» ранее посетил этап Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.

— Мы видели, что в Магнитогорске вы встречались с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Удалось ли с ней поговорить о профессии? Какая она в жизни?

— Я с Тутберидзе не говорил. Но хорошо знаю Алину Загитову, ее ученицу. Могу назвать своим учеником папу Загитовой — Ильназа. Он у меня играл в Ижевске. Потом я после себя рекомендовал руководству поставить его тренером, и он, как и наш тренерский штаб, привел клуб к выходу в финал ВХЛ.

Так что больше мы с Алиной поговорили. А с Этери Тутберидзе немного страшно разговаривать, — сказал главный тренер «Металлурга».

Разин выложил фото с Загитовой, Петросян, Тутберидзе и Ягудиным: «Надеюсь когда-нибудь встать с ними в один ряд».

