Разин о встрече с Тутберидзе: «С ней немного страшно разговаривать, мы больше с Загитовой поговорили. Могу назвать своим учеником ее папу — Ильназа»

— Я с Тутберидзе не говорил. Но хорошо знаю Алину Загитову, ее ученицу. Могу назвать своим учеником папу Загитовой — Ильназа. Он у меня играл в Ижевске. Потом я после себя рекомендовал руководству поставить его тренером, и он, как и наш тренерский штаб, привел клуб к выходу в финал ВХЛ.