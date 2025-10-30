Суд в Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре дела Валиевой в CAS

Федеральный суд Швейцарии установил, что значительная часть доводов Валиевой основывается на доказательствах, полученных после вынесения оспариваемого решения. Сторона защиты не предоставила никаких подтверждающих документов из доклада Сожи, который выдвигался в качестве неопровержимого доказательства. При этом швейцарский суд подчеркнул, что даже в случае доказанности исследования Сожи, оно все равно не могло бы служить аргументом для пересмотра апелляции, поскольку его выводы в равной степени подтверждают как версию о загрязненном десерте, так и о намеренном употреблении триметазидина за 4−5 дней до допинг-теста, что являлось более вероятным сценарием по версии эксперта.