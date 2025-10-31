Ричмонд
Чок о костюмах Дэвис и Смолкина: «Диана и Глеб очень внимательны к деталям и четко понимают, чего хотят. Они доверились мне и дали полную свободу для творчества, что я очень ценю»

Американская фигуристка Чок придумала грузинскому дуэту дизайн костюмов и для ритм-танца, и для произвольного.

"Я очень рада, что платье, которое я нарисовала для Дианы, нравится зрителям.

С ребятами очень здорово общаться и работать. Они очень приятные люди, с ними невероятно легко — при этом они очень внимательны к деталям и четко понимают, чего хотят.

У них были собственные идеи — какими они хотят видеть костюмы, что всегда сильно облегчает задачу дизайнера. При этом они доверились мне и дали полную свободу для творчества, что я очень ценю", — сказала Чок, которая является трехкратной чемпионкой мира в танцах на льду вместе с Эваном Бейтсом.

"У них и программы в этом сезоне классные. А еще они суперпрофессионалы в работе — и открыты в общении.

Трудолюбивые, с огромным потенциалом. Великолепная пара — и на льду, и за его пределами", — добавил Бейтс.