Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Роднина: «Для меня 90-е годы — катастрофа и распад страны. Каждый понимал, что он куда-то падает, а дна не видно»

"Для меня 90-е годы — катастрофа и распад страны. Это могут понять люди, которые это пережили. И не когда им было 5 или 7 лет, а уже во взрослом возрасте.

Ничего положительного в этом времени не замечала. Страны просто не было. Сейчас все говорят, что спортсмены выступают без флага, гимна и в нейтральном статусе. У нас в 1992 году спортсмены выступили под такой абракадаброй, как СНГ. Без флага и гимна. Каждый ехал в той форме, которую сшила ему страна: украинцы в одной, наши — в другой.

Я в это время работала в США. И только по звонкам и приездам видела, что у людей глаза в кошмаре. Каждый понимал, что он куда-то падает, а дна не видно. Чисто физически на себе это не пережила, но психологически пережила", — сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.