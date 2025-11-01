Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Тактаров: «Все гонят на Роднину, а когда она каталась, вся страна смотрела. В нашем спорте нет личностей, за которыми было бы так же интересно следить»

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров ответил на вопрос, стоит ли показывать Олимпиаду-2026 в России.

Источник: Спортс"

"Здесь все решает спрос. Если он есть, каналы купят и нас не спросят. Только для этого нужно, чтобы наши спортсмены выступали.

Сейчас все гонят на Роднину, а когда она каталась, вся страна смотрела. На данный момент в нашем спорте нет личностей, за которыми людям было бы так же интересно следить.

Лично я последний раз Олимпиаду смотрел в 1996 году в Атланте. Тогда приехал болеть за Александра Карелина. После этого не помню такого, чтобы я целенаправленно включал трансляции Олимпийских игр. Все это проходит мимо меня. Зимой и так холодно на улице", — сказал Тактаров.

Узнать больше по теме
Биография Александра Карелина: карьера и личная жизнь борца
В истории России много великих спортсменов. В этом материале мы расскажем о выдающемся борце Александре Карелине, чье имя известно почти каждому россиянину.
Читать дальше