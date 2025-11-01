Министр спорта Красноярского края: «Популярность фигурного катания на высочайшем уровне — все билеты на Гран-при реализованы»

— Популярность фигурного катания традиционно остается на высочайшем уровне — все билеты реализованы. Также в эти дни в Красноярске проходят всероссийские соревнования по фигурному катанию среди юниоров. На это мероприятие билеты бесплатные, в каждый из дней турнира, а это четверг и пятница, на арене собиралось около 2000 зрителей. Ждем высокой посещаемости и сегодня, — рассказал Петровский.