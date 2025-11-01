Ричмонд
«Чилл плюс вайб». Загитова записала влог перед Гран-при в Красноярске

Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала влог перед началом второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, который пройдет 2−3 ноября в Красноярске.

Видео опубликовал Первый канал. Загитова пообщалась с участниками женских и мужских соревнований после тренировочных прокатов, в том числе с Даниилом Сасоновым.

Загитова: В каком институте ты учишься?

Самсонов: Я учусь в МГАФКе.

Загитова: Сфера какая?

Самсонов: Тренер по фигурному катанию.

Загитова: То есть ты потом в дальнейшем видишь себя тренером?

Самсонов: Да.

Загитова: А что бы ты себе сказал, будь ты тренером, перед выходом на соревнования?

Самсонов: Ну, сложный вопрос. «Чилл плюс вайб» — что-то такое можно.

Загитова: Вот, вот! Чилл плюс вайб! Светлана Владимировна (Соколовская), если вы смотрите этот влог, значит, знаете, что ему говорить.

ВЛОГ ЗАГИТОВОЙ О ЖЕНСКОМ ГРАН-ПРИ.

ВЛОГ ЗАГИТОВОЙ О МУЖСКОМ ГРАН-ПРИ.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше