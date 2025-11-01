Роман Костомаров: «Я всегда жалел: почему я не одиночник?! В паре кататься — это просто ад! Споры, ругань, разборки»

«Если ты в 17−20 лет сдашься, то тебе придется начинать что-то другое с нуля. Нужно просто продолжать пахать, и результат будет. Многие ребята сдаются, потому что безденежье в 20−25 лет ведет к отчаянию. Хочется найти более легкий путь, начать выступать за другую страну. Я как-то выдержал это. Тренер всегда говорил: “потерпи”. Самое главное в спорте — терпение.