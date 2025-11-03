Ричмонд
Дмитрий Губерниев: «Плющенко — абсолютно гениальный фигурист. Искренне его поздравляю с днем рождения и желаю всего самого доброго»

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко гениальным фигуристом.

Сегодня, 3 ноября, Плющенко исполнилось 43 года.

«Евгений — абсолютно гениальный фигурист. Вспоминаю мою и его первую Олимпиаду, когда он, будучи фаворитом, проиграл Ягудину. И я помню рой журналистов, который до произвольной программы кричал: “Виват, виват, Женя”.

Потом, когда он стал вторым, про него все забыли и все носили на руках Ягудина. Он шел грустный, но было понятно, что это серебро — предвестник больших побед. Карьера была мощнейшая.

Рад, что он встретил свою любовь, рад, что у него прекрасный сын, который может стать хорошим фигуристом. Искренне его поздравляю с днем рождения и желаю ему всего самого доброго. Он мой хороший друг", — сказал Губерниев.