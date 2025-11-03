Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли этап Гран-при в Красноярске

Бойковой 23 года, Козловскому 25 лет. Вместе они стали бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. В 2020 и 2023 годах фигуристы выиграли чемпионат России. В 2020 году пара первенствовала на чемпионате Европы, в 2019 и 2022 годах завоевала бронзовые медали соревнований.