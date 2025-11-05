Ричмонд
Ляшенко о том, кто из фигуристов для нее пример: «Катание Косторной, артистизм Медведевой, вращения Липницкой, прыжки Трусовой и Малинина»

Фигуристка Анна Ляшенко рассказала, чьи прыжки и катание нравятся ей больше всего.

Источник: Спортс"

— Кто из фигуристов является для вас примером?

— Катание Алены Косторной и ее тройной аксель — это прям вот я не могу. Артистизм Евгении Медведевой, вращения Юлии Липницкой и ее затяжки, бильманы — это просто что-то с чем-то. Прыжки Александры Трусовой и трюки и прыжки Ильи Малинина.

— Может, уже успели пообщаться с Аленой Косторной или Александрой Трусовой? Не пересекаетесь?

— Не пересекались. Мы катались в ледовом шоу два года назад, но они были в отдельных раздевалках, поэтому особо не контактировали.

— Евгений Плющенко не приходит к вам на тренировки?

— Он иногда приезжает к нам на арену, но они в Подмосковье, а мы в Москве тренируемся, поэтому это происходит достаточно редко.

— В прошлом сезоне вы заходили на тройной аксель. Прыгаете ли его сейчас?

— Работаем, учим. Всему свое время. Я двойной аксель тоже не могла два года выпрыгнуть, когда его уже все девчонки из группы прыгали. У каждого свой путь, — сказала Ляшенко.