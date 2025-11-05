Фигуристка Валиева приступила к тренировкам в группе Соколовской

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева приступила к тренировкам в группе тренера Светланы Соколовской на «Навка Арене». Об этом Татьяна Навка сообщила ТАСС.
Ранее стало известно, что Валиева будет тренироваться в команде Навки под руководством Соколовской. Как сообщал ТАСС источник, фигуристка приняла решение уйти от Этери Тутберидзе весной.
«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», — рассказала Навка.
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября.