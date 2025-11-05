Ричмонд
Дегтярев: Игры-2026 станут последними для россиян в нейтральном статусе

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Олимпийские игры 2026 года станут последними, на которых российские спортсмены выступят без национальной символики. Такое мнение на международном форуме «Россия — спортивная держава» высказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Хороший сигнал — заявление Международного олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома, — сказал Дегтярев. — Фактически Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе».

На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше