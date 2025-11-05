Дегтярев: Игры-2026 станут последними для россиян в нейтральном статусе

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Олимпийские игры 2026 года станут последними, на которых российские спортсмены выступят без национальной символики. Такое мнение на международном форуме «Россия — спортивная держава» высказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
«Хороший сигнал — заявление Международного олимпийского комитета по итогам сентябрьского исполкома, — сказал Дегтярев. — Фактически Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты будут участвовать в нейтральном статусе».
На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.