Светлана Журова: «Костнер, Слуцкая и Туктамышева побеждали более молодых фигуристок. И Валиева тоже могла бы»

Но есть достаточно примеров, когда возрастные фигуристки добивались больших результатов. Это Каролина Костнер, Ирина Слуцкая, Елизавета Туктамышева. Они очень даже неплохо справлялись и побеждали более молодых. И Валиева тоже могла бы. К тому же у нее в том числе есть в арсенале невероятная артистичность.