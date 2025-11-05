Ричмонд
Светлана Журова: «Костнер, Слуцкая и Туктамышева побеждали более молодых фигуристок. И Валиева тоже могла бы»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о возвращении Камилы Валиевой в спорт после дисквалификации.

"Валиева — безумно талантливая фигуристка, целеустремленная, сильная. Понятно, что после возвращения в спорт ей придется конкурировать с более юными спортсменками. Плюс есть определенные возрастные моменты у фигуристок.

Но есть достаточно примеров, когда возрастные фигуристки добивались больших результатов. Это Каролина Костнер, Ирина Слуцкая, Елизавета Туктамышева. Они очень даже неплохо справлялись и побеждали более молодых. И Валиева тоже могла бы. К тому же у нее в том числе есть в арсенале невероятная артистичность.

Хочу сказать злопыхателям Валиевой. Не надо требовать от нее высоких результатов с первых же турниров, на которых она вернется, и судить строго. Камиле нужно время, чтобы догнать убежавших вперед фигуристок", — сказала Журова.