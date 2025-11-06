Роднина оценила перспективы российских фигуристов на Олимпиаде-2026

САМАРА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перспективы российских фигуристов на Олимпийских играх следующего года зависят от работы их тренеров. Такое мнение ТАСС в кулуарах международного форума «Россия — спортивная держава» высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Аделия Петросян и Петр Гуменник стали победителями квалификационного турнира в одиночном катании и завоевали олимпийские лицензии.
«Здесь сложно говорить, ведь мы четыре года не были на международной арене и особенно не видели, что и как. Но первое их выступление показало, что они готовы, — сказала Роднина. — Смогут ли они сохранить ту форму, в которой были в сентябре, к февралю, зависит от мастерства тренерского состава. Держать форму на протяжение пять-шесть месяцев — это очень сложно».
