Алина Загитова: «Николай Картозия — человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что восхищается продюсером Николаем Картозией.

"Я искренне беру с него пример — как с профессионала, творца и личности с поразительным внутренним светом.

Человек, от которого невозможно не восхищаться, мой наставник", — написала Загитова в сторис.

