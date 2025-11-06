Светлана Журова: «Неправильно и несправедливо, что Валиева не смогла оспорить дисквалификацию»

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года по фигурному катанию, признав победительницей Анну Щербакову.
Изначально победа была присуждена Валиевой, однако ее результаты были аннулированы после решения CAS о дисквалификации. В допинг-пробе фигуристки было найдено запрещенное вещество — триметазидин. Четырехлетнее отстранение Валиевой началось 25 декабря 2021 года.
"Это, к сожалению, такое правило. Неважно, какого человека дисквалифицируют. Будь то Камила, американец или немец. Его лишают медалей.
Здесь неправильно и несправедливо то, что она не смогла оспорить дисквалификацию и суд не смог предоставить нужные аргументы и защитить ее. Компонент, конечно, был в ее организме. И тут о медалях не может идти речи. Но дисквалификация — это уже следующий этап. Она максимально несправедлива", — сказала депутат Госдумы Журова.