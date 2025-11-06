Светлана Журова: «Неправильно и несправедливо, что Валиева не смогла оспорить дисквалификацию»

Здесь неправильно и несправедливо то, что она не смогла оспорить дисквалификацию и суд не смог предоставить нужные аргументы и защитить ее. Компонент, конечно, был в ее организме. И тут о медалях не может идти речи. Но дисквалификация — это уже следующий этап. Она максимально несправедлива", — сказала депутат Госдумы Журова.