Гран-при Японии. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Ташлерова и Ташлер, Майя и Алекс Шибутани представят ритм-танцы

Гран-при по фигурному катанию.
4-й этап, NHK Trophy.
Осака, Япония.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 6:35 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Первая разминка.
1. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США).
2. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).
3. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).
4. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).
5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Бенджамин Штеффан (Германия).
Вторая разминка.
6. Юко Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).
7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
8. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).
9. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).
10. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).