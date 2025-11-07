Ричмонд
Гран-при Японии. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Ташлерова и Ташлер, Майя и Алекс Шибутани представят ритм-танцы

Фигуристы выйдут на лед с ритм-танцами 7 ноября.

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап, NHK Trophy.

Осака, Япония.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 6:35 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Первая разминка.

1. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США).

2. Утана Йошида — Масая Морита (Япония).

3. Алисия Фаббри — Пол Айер (Канада).

4. Катарина Вольфкостин — Димитри Царевски (США).

5. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Бенджамин Штеффан (Германия).

Вторая разминка.

6. Юко Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).

7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

8. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

9. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия).

10. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания).