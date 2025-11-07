Гран-при Японии. Суй и Хань, Конти и Мачии, Павлова и Святченко, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы

Гран-при по фигурному катанию.
4-й этап, NHK Trophy.
Осака, Япония.
Пары.
Короткая программа.
Начало — 8:35 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.
Первая разминка.
1. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай).
2. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).
3. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).
4. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).
Вторая разминка.
5. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).
6. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).
7. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).
8. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани.