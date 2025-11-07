Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гран-при Японии. Суй и Хань, Конти и Мачии, Павлова и Святченко, Ефимова и Митрофанов покажут короткие программы

Фигуристы выйдут на лед с короткими программами 7 ноября.

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап, NHK Trophy.

Осака, Япония.

Пары.

Короткая программа.

Начало — 8:35 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Первая разминка.

1. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай).

2. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).

3. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США).

4. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция).

Вторая разминка.

5. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды).

6. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).

7. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия).

8. Сара Конти — Никколо Мачии (Италия).

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани.