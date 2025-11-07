Ричмонд
Гран-при Японии. Кагияма, Сато, Бричги, Риццо, Чха Чжун Хван, Торгашев и Цзинь Боян покажут короткие программы

Фигуристы выйдут на лед 7 ноября.

Источник: Спортс"

Гран-при по фигурному катанию.

4-й этап, NHK Trophy.

Осака, Япония.

Мужчины.

Короткая программа.

Начало — 10:15 по московскому времени, прямая трансляция — на Okko.

Первая разминка.

1. Хару Какиучи (Япония).

2. Франсуа Пито (Франция).

3. Джимми Ма (США).

4. Цзинь Боян (Китай).

5. Габриэле Франджипани (Италия).

6. Эндрю Торгашев (США).

Вторая разминка.

7. Адам Хагара (Словакия).

8. Чха Чжун Хван (Южная Корея).

9. Маттео Риццо (Италия).

10. Лукас Бричги (Швейцария).

11. Шун Сато (Япония).

12. Юма Кагияма (Япония).

