Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WADA направило письмо о взыскании средств с Валиевой

30 октября Федеральный суд Швейцарии обязал фигуристку выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков, а также компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству — по 8 тыс. франков.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой о взыскании с нее денежных средств в качестве компенсации за судебное решение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

«Мы приняли во внимание решение Федерального суда Швейцарии. Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», — сообщили в WADA.

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Суд обязал фигуристку выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей), а также компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству — по 8 тыс. франков (около 800 тыс. рублей).