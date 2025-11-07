WADA направило письмо о взыскании средств с Валиевой

30 октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой. Суд обязал фигуристку выплатить судебные издержки на сумму 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей), а также компенсации Международному союзу конькобежцев и Всемирному антидопинговому агентству — по 8 тыс. франков (около 800 тыс. рублей).