Алексей Ягудин: «У Валиевой все есть для того, чтобы вновь быть в когорте сильнейших. И не просто среди, а еще и выше всех»

"Сможет ли Камила вернуться на те же вершины — понятия не имею. Но хотелось бы, многие бы хотели. А как это все на нее повлияло — вопрос надо задавать первоисточнику, конкретно Камиле.
Единственное, я с ней сравнительно недавно разговаривал, и в ее ответе на мой вопрос не было и тени сомнения, что она начнет и продолжит, и будет выступать. У нее правда читалась 100-процентная уверенность. Поэтому в данный момент у меня нет сомнений. Но говорить о будущем я не очень люблю, потому что если бы у бабушки были… Мы все прекрасно знаем концовку этой истории.
Поэтому, думаю, нет такого человека, который бы не хотел пожелать Камиле сил. Четыре года прошло — это огромный срок, это пропасть. Но судя по тому, на каком уровне сейчас находится женское одиночное фигурное катание, то у Камилы все есть для того, чтобы вновь быть там — в когорте сильнейших, и быть не просто среди, а еще и выше всех", — сказал Ягудин.