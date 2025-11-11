Ричмонд
Алексей Ягудин: «У Валиевой все есть для того, чтобы вновь быть в когорте сильнейших. И не просто среди, а еще и выше всех»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил шансы Камилы Валиевой вернуться в лидеры после дисквалификации.

Источник: Спортс"

"Сможет ли Камила вернуться на те же вершины — понятия не имею. Но хотелось бы, многие бы хотели. А как это все на нее повлияло — вопрос надо задавать первоисточнику, конкретно Камиле.

Единственное, я с ней сравнительно недавно разговаривал, и в ее ответе на мой вопрос не было и тени сомнения, что она начнет и продолжит, и будет выступать. У нее правда читалась 100-процентная уверенность. Поэтому в данный момент у меня нет сомнений. Но говорить о будущем я не очень люблю, потому что если бы у бабушки были… Мы все прекрасно знаем концовку этой истории.

Поэтому, думаю, нет такого человека, который бы не хотел пожелать Камиле сил. Четыре года прошло — это огромный срок, это пропасть. Но судя по тому, на каком уровне сейчас находится женское одиночное фигурное катание, то у Камилы все есть для того, чтобы вновь быть там — в когорте сильнейших, и быть не просто среди, а еще и выше всех", — сказал Ягудин.