Ирина Роднина: «Рада, что Медведева выходит замуж, желаю ей только счастья. Она всегда нравилась мне как спортсменка»

"Очень рада, что Женя Медведева выходит замуж. Она всегда нравилась мне как спортсменка. После спорта все ищут, где бы им применить свои знания и силы, а Женя сейчас занимает активную жизненную позицию, участвует во многих проектах. Здорово, что она этим занимается.
Медведева-фигуристка всегда выделялась стабильностью на льду, оригинальностью. Все ее поступки были очень взрослыми и взвешенными, и мне это очень нравилось. Сейчас я рада за Женю, желаю ей только счастья", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.
Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова.