Ирина Роднина: «Рада, что Медведева выходит замуж, желаю ей только счастья. Она всегда нравилась мне как спортсменка»

Ирина Роднина прокомментировала новость о помолвке двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.

Источник: Спортс"

"Очень рада, что Женя Медведева выходит замуж. Она всегда нравилась мне как спортсменка. После спорта все ищут, где бы им применить свои знания и силы, а Женя сейчас занимает активную жизненную позицию, участвует во многих проектах. Здорово, что она этим занимается.

Медведева-фигуристка всегда выделялась стабильностью на льду, оригинальностью. Все ее поступки были очень взрослыми и взвешенными, и мне это очень нравилось. Сейчас я рада за Женю, желаю ей только счастья", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Евгения Медведева выходит замуж за Ильдара Гайнутдинова.