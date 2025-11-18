Татьяна Тарасова: «Игнатов прокатал очень достойно, сделал четверной риттбергер. Если он будет продолжать так кататься, к нему придет признание»

Игнатов занял 4-е место с 264,80 баллами по итогам двух программ. Победу одержал Марк Кондратюк (278,65 балла), второе место занял Евгений Семененко (274,91), третье — Петр Гуменник (265,76).
Тренер Евгений Плющенко после окончания этапа заявил, что судейство в отношении Игнатова было несправедливым.
«Макар Игнатов прокатал лучше всех. Я не собираюсь обсуждать судейскую коллегию на восьмом десятке своей жизни. Но на мой взгляд, Макар прокатал очень достойно. Четверной риттбергер сделал. Это очень сложный и редко исполняемый прыжок. Если Макар будет продолжать так кататься, к нему придет признание», — сказала Тарасова.
Осуждать федерацию за выбор Гуменника не только бессмысленно, но и вредно.