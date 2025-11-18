«Услышала от представителя судейского корпуса: при таком катании первого дуэта Кагановская и Некрасов могут бороться за золото на чемпионате России». Вайцеховская о танцах

Но в Москве после почти безукоризненного по оценкам проката победителей я услышала от одного из представителей судейского корпуса: мол, при таком катании первого дуэта Кагановская и Некрасов вполне могут бороться за золото на чемпионате страны. Детализировать свою точку зрения специалист отказался — в ходе соревнований это не позволяют правила. Но слова были произнесены, и можно было как угодно домысливать, что именно имеется в виду.