Алексей Ягудин: «Мы нереальная и мегаталантливая нация, способная на очень многое. Но порой у нас есть вот это “на авось”, “и так сойдет”

"Почитайте русскую литературу, классику. Там очень много и красочно описано, кто живет в нашей стране. Мы нереальная и мегаталантливая нация, способная на очень многое: и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти — это, конечно, касается девушек, но и мужики иногда тоже могут! Мы и кашу из топора сварить можем. И так далее. Это все описано уже. Это все про нас. И это правда.