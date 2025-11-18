Ричмонд
«Если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь, я тебе один поджопник». Загитова поспорила с Гуменником на чистый прокат во влоге Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поспорила с Петром Гуменником во влоге Первого канала на этапе Гран-при России в Москве.

Источник: Спортс"

На турнире Гуменник занял третье место. После проката он прокомментировал выступление.

— Были свои минусы, недостатки. Также были плюсы. Прокат вполне достойный. Не набрал достаточную форму, выносливости не хватило, поэтому вторую половину программы не удалось хорошо прокатать, силы закончились. И в короткой тоже.

После отдыха я вышел с новыми силами, с энергией, начал вовсю прыгать, туда-сюда крутиться, и спина немного порвалась, так сказать. Пришлось отдых немного продлить. Нужен баланс, чтобы не переусердствовать.

— Где отдыхал?

— В Питере.

— Я понимаю там Мальдивы, Дубай, чилишь на пляжике… В Питере что делал?

— Дома было неплохо. Можно было выспаться, не вставал рано. В университет заглянул. Постарался переключиться на университет, чтобы меня не отчислили во время более интенсивных тренировок. Отбалансировал свою жизнь.

Сейчас буду набирать форму, у меня будут соревнования через неделю в Омске, надеюсь, к ним буду уже лучше готов.

— Хочешь поспорим? Ты говоришь, что все сделаешь, а я тоже надеюсь, что ты все сделаешь, но если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь, я тебе один поджопник. Достаточно равноценно, я считаю. Ты можешь предложить свою альтернативу.

— Ну поджопники звучат заманчиво. Давай на них остановимся, — сказал Гуменник.

Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала.

