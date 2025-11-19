Ричмонд
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс, Лим и Куан выступят с ритм-танцами

19 ноября на Кубке Варшавы дуэты выйдут на лед с ритм-танцы.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Кубок Варшавы.

Варшава, Польша.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 20:30 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Зофия Гжегожевская — Олег Муратов (Польша).

3. София Довгаль — Виктор Кулеша (Украина).

4. Милла Рууд Рейтан — Николай Майоров (Швеция).

Вторая разминка.

5. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль).

8. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).

Третья разминка.

9. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).

10. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Туба (Италия).

11. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).

12. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).

Четвертая разминка.

14. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).

15. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).

16. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).

Пятая разминка.

17. Изабелла Флорес — Линус Колмор Джепсен (США).

18. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).

19. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).

20. София Валь — Асаф Казимов (Испания).

21. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).

Шестая разминка.

22. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).

26. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).