Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс, Лим и Куан выступят с ритм-танцами

ISU Challenger.
Кубок Варшавы.
Варшава, Польша.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 20:30 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Зофия Гжегожевская — Олег Муратов (Польша).
3. София Довгаль — Виктор Кулеша (Украина).
4. Милла Рууд Рейтан — Николай Майоров (Швеция).
Вторая разминка.
5. Шира Ичилов — Михаил Носовицкий (Израиль).
8. Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (США).
Третья разминка.
9. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция).
10. Джулия Изабелла Паолино — Андреа Туба (Италия).
11. Мария Пинчук — Никита Погорелов (Украина).
12. Эмили Братти — Иэн Сомервилль (США).
Четвертая разминка.
14. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).
15. Хариз Маттей — Макс Либерс (Германия).
16. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).
Пятая разминка.
17. Изабелла Флорес — Линус Колмор Джепсен (США).
18. Мария Игнатьева — Даниил Семко (Венгрия).
19. Ханна Лим — Е Куан (Южная Корея).
20. София Валь — Асаф Казимов (Испания).
21. Мари Дюпайяж — Тома Набе (Франция).
Шестая разминка.
22. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).
26. Зои Ларсон — Андрей Капран (Украина).