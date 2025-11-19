Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Жабина и Башуров покажут произвольные танцы

Гран-при России среди юниоров.
6-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Танцы на льду, КМС.
Произвольный танец.
Начало — 10:00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Анастасия Сабанцева — Вадим Кайзер.
2. Арина Кочурова — Иван Карелин.
3. Анжелика Любицкая — Владислав Глазунов.
4. Ульяна Черных — Роман Федотов.
5. Эвелина Валиева — Александр Островский.
Вторая разминка.
6. Анна Елисеева — Олег Мориц.
7. Анна Соболева — Матвей Чураков.
8. Алиса Кремер — Илья Целковский.
9. Арина Власова — Денис Горбушин.
10. Таиса Мусурова — Иван Тертышников.
Третья разминка.
11. Полина Жарова — Алексей Столяров.
12. Полина Пилипенко — Владислав Михайлов.
13. Милана Жабина — Вениамин Башуров.
14. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.
15. Елизавета Малеина — Матвей Самохин.
Положение после ритм-танца.
1. Елизавета Малеина — Матвей Самохин — 71,24.
2. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин — 65,45.
3. Милана Жабина — Вениамин Башуров — 63,16.
4. Полина Пилипенко — Владислав Михайлов — 62,68.
5. Полина Жарова — Алексей Столяров — 62,01.
6. Таиса Мусурова — Иван Тертышников — 54,42.
7. Арина Власова — Денис Горбушин — 52,71.
8. Алиса Кремер — Илья Целковский — 51,64.
9. Анна Соболева — Матвей Чураков — 51,01.
10. Анна Елисеева — Олег Мориц — 48,20.
11. Эвелина Валиева — Александр Островский — 47,00.
12. Ульяна Черных — Роман Федотов — 46,02.
13. Анжелика Любицкая — Владислав Глазунов — 43,41.
14. Арина Кочурова — Иван Карелин — 40,20.
15. Анастасия Сабанцева — Вадим Кайзер — 39,27.
