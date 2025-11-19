Ричмонд
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Жабина и Башуров покажут произвольные танцы

20 ноября дуэты выйдут на лед с произвольными танцами на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Источник: Спортс"

Гран-при России среди юниоров.

6-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Танцы на льду, КМС.

Произвольный танец.

Начало — 10:00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Первая разминка.

1. Анастасия Сабанцева — Вадим Кайзер.

2. Арина Кочурова — Иван Карелин.

3. Анжелика Любицкая — Владислав Глазунов.

4. Ульяна Черных — Роман Федотов.

5. Эвелина Валиева — Александр Островский.

Вторая разминка.

6. Анна Елисеева — Олег Мориц.

7. Анна Соболева — Матвей Чураков.

8. Алиса Кремер — Илья Целковский.

9. Арина Власова — Денис Горбушин.

10. Таиса Мусурова — Иван Тертышников.

Третья разминка.

11. Полина Жарова — Алексей Столяров.

12. Полина Пилипенко — Владислав Михайлов.

13. Милана Жабина — Вениамин Башуров.

14. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин.

15. Елизавета Малеина — Матвей Самохин.

Положение после ритм-танца.

1. Елизавета Малеина — Матвей Самохин — 71,24.

2. Таисия Шепталина — Дмитрий Пекин — 65,45.

3. Милана Жабина — Вениамин Башуров — 63,16.

4. Полина Пилипенко — Владислав Михайлов — 62,68.

5. Полина Жарова — Алексей Столяров — 62,01.

6. Таиса Мусурова — Иван Тертышников — 54,42.

7. Арина Власова — Денис Горбушин — 52,71.

8. Алиса Кремер — Илья Целковский — 51,64.

9. Анна Соболева — Матвей Чураков — 51,01.

10. Анна Елисеева — Олег Мориц — 48,20.

11. Эвелина Валиева — Александр Островский — 47,00.

12. Ульяна Черных — Роман Федотов — 46,02.

13. Анжелика Любицкая — Владислав Глазунов — 43,41.

14. Арина Кочурова — Иван Карелин — 40,20.

15. Анастасия Сабанцева — Вадим Кайзер — 39,27.

