Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Артем Федотов, Вадим Воронов, Карартынян, Солодников, Семков выступят с короткими программами

Гран-при России среди юниоров.
6-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Юноши, КМС.
Короткая программа.
Начало — 16:35 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Первая разминка.
1. Даниил Жолобов.
2. Наиль Сагадулин.
3. Платон Каблуков.
4. Павел Савченко.
Вторая разминка.
5. Александр Семков.
6. Дмитрий Пустовалов.
7. Артем Бурнаев.
8. Алексей Пычин.
9. Владислав Скворцов.
10. Макар Николаев.
Третья разминка.
11. Макар Донцов.
12. Артем Федотов.
13. Вадим Воронов.
14. Илья Мальков.
15. Эдуард Карартынян.
16. Макар Солодников.
