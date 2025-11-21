Гран-при России. «Сердце Сибири». Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Шичина и Дрозд покажут ритм-танцы

Гран-при России по фигурному катанию.
5-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 11:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Ольга Федорова — Павел Драко.
2. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.
3. Елизавета Кириллова — Илья Карпов.
4. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев.
Вторая разминка.
5. Алиса Абдуллина — Егор Петров.
6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко.
7. Анна Щербакова — Егор Гончаров.
8. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин.
9. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.
