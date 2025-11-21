Ричмонд
Гран-при России. «Сердце Сибири». Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Шичина и Дрозд покажут ритм-танцы

22 ноября на этапе Гран-при России в Омске дуэты выйдут на лед с ритм-танцами.

Гран-при России по фигурному катанию.

5-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 11:00 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Ольга Федорова — Павел Драко.

2. Елизавета Шичина — Павел Дрозд.

3. Елизавета Кириллова — Илья Карпов.

4. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев.

Вторая разминка.

5. Алиса Абдуллина — Егор Петров.

6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко.

7. Анна Щербакова — Егор Гончаров.

8. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин.

9. Елизавета Пасечник — Дарио Чиризано.

Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов.