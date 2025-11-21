Ричмонд
Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Чикмарева и Янченков, Щербинина и Петров представят короткие программы

22 ноября на этапе Гран-при России в Омске пары представят короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию.

5-й этап, «Сердце Сибири».

Омск.

Пары.

Короткая программа.

Начало — 16:15 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.

Первая разминка.

1. Анна Москалева — Артем Родзянов.

2. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко.

3. Дарья Андреева — Александр Акимов.

4. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев.

Вторая разминка.

5. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

6. Таисия Щербинина — Артем Петров.

7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.

8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

