Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Чикмарева и Янченков, Щербинина и Петров представят короткие программы

Гран-при России по фигурному катанию.
5-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Пары.
Короткая программа.
Начало — 16:15 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
1. Анна Москалева — Артем Родзянов.
2. Валерия Ходыкина — Даниил Бутенко.
3. Дарья Андреева — Александр Акимов.
4. Ева Хмелькова — Владислав Антонышев.
Вторая разминка.
5. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.
6. Таисия Щербинина — Артем Петров.
7. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев.
8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
