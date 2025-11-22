Ричмонд
Гран-при Финляндии. Хазе и Володин, Кам и О’Ши, Ефимова и Митрофанов представят произвольные программы

22 ноября спортивные пары покажут короткие программы на этапе Гран-при в Финляндии.

Гран-при по фигурному катанию.

6-й этап, Finlandia Trophy.

Хельсинки, Финляндия.

Пары.

Произвольная программа.

Начало — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).

2. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай).

3. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).

4. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).

Вторая разминка.

5. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада).

6. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).

7. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).

8. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).

После короткой программы.

1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 70,40.

2. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США) — 70,24.

3. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 70,19.

4. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 70,13.

5. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония) — 67,53.

6. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 62,49.

7. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 62,42.

8. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 56,55.

Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон.