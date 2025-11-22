Гран-при Финляндии. Хазе и Володин, Кам и О’Ши, Ефимова и Митрофанов представят произвольные программы

Гран-при по фигурному катанию.
6-й этап, Finlandia Trophy.
Хельсинки, Финляндия.
Пары.
Произвольная программа.
Начало — 13:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша).
2. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай).
3. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия).
4. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония).
Вторая разминка.
5. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада).
6. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США).
7. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США).
8. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия).
После короткой программы.
1. Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин (Германия) — 70,40.
2. Элли Кам — Дэнни О’Ши (США) — 70,24.
3. Алиса Ефимова — Миша Митрофанов (США) — 70,19.
4. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 70,13.
5. Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония) — 67,53.
6. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 62,49.
7. Чжан Цзясюань — Хуан Ихан (Китай) — 62,42.
8. Юлия Щетинина — Михал Возняк (Польша) — 56,55.
