Гран-при Финляндии. Сяо Хим Фа, Кагияма, Гоголев, Браун, Михаил Селевко, Садовский выйдут на лед с произвольными программами

Гран-при по фигурному катанию.
6-й этап, Finlandia Trophy.
Хельсинки, Финляндия.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 15:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Вальтер Виртанен (Финляндия).
2. Андреас Нордебак (Швеция).
3. Джимми Ма (США).
4. Денис Васильев (Латвия).
5. Маттео Риццо (Италия).
6. Сота Ямамото (Япония).
Вторая разминка.
7. Роман Садовский (Канада).
8. Михаил Селевко (Эстония).
9. Джейсон Браун (США).
10. Юма Кагияма (Япония).
11. Стивен Гоголев (Канада).
12. Адам Сяо Хим Фа (Франция).
После короткой программы.
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 92,50.
2. Стивен Гоголев (Канада) — 89,35.
3. Юма Кагияма (Япония) — 88,16.
4. Джейсон Браун (США) — 87,66.
5. Михаил Селевко (Эстония) — 84,18.
6. Роман Садовский (Канада) — 82,91.
7. Сота Ямамото (Япония) — 81,09.
8. Маттео Риццо (Италия) — 78,75.
9. Денис Васильев (Латвия) — 75,45.
10. Джимми Ма (США) — 67,99.
11. Андреас Нордебак (Швеция) — 67,93.
12. Вальтер Виртанен (Финляндия) — 61,92.
