Глеб Смолкин: «Что сегодня происходит с оценками — мы не понимаем. Надеюсь, тренеры смогут получить какие-то разъяснения от судей»

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий за Грузию в танцах на льду вместе с Дианой Дэвис, удивился судейству на этапе Гран-при в Финляндии.

Источник: Спортс"

Дэвис и Смолкин занимают 7-е место после ритм-танца.

"Не все сегодня получилось в прокате, я допустил ошибку на твизлах. Но всем остальным в программе мы, скорее, довольны. Думаю, мы смогли улучшиться в каких-то аспектах по сравнению с предыдущими стартами. Мы изменили часть музыки, некоторые моменты в программе — кажется, энергии стало больше, мы стали быстрее. После этапа в Америке мы поняли, что нужно особое внимание уделить поворотам, от них зависят уровни.

Что сегодня происходит с оценками — мы не понимаем. Я потерял три уровня на секции твизла, хотя недосчитался всего одного оборота. Почти все элементы сегодня у нас были первого уровня, плюс у нас в протоколе появился восклицательный знак на дорожке шагов — и мы с тренерами не смогли пока понять, в чем проблема. Конечно, мы расстроены. Судили всех сегодня невероятно строго. Надеюсь, тренеры смогут получить какие-то разъяснения от судей после турнира. Пока никто ничего не понимает«, — передает слова Смолкина корреспондент Спортса»" Майя Багрянцева.