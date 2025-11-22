Глеб Смолкин: «Что сегодня происходит с оценками — мы не понимаем. Надеюсь, тренеры смогут получить какие-то разъяснения от судей»

Что сегодня происходит с оценками — мы не понимаем. Я потерял три уровня на секции твизла, хотя недосчитался всего одного оборота. Почти все элементы сегодня у нас были первого уровня, плюс у нас в протоколе появился восклицательный знак на дорожке шагов — и мы с тренерами не смогли пока понять, в чем проблема. Конечно, мы расстроены. Судили всех сегодня невероятно строго. Надеюсь, тренеры смогут получить какие-то разъяснения от судей после турнира. Пока никто ничего не понимает«, — передает слова Смолкина корреспондент Спортса»" Майя Багрянцева.