Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Зингас и Колесник, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы

Гран-при по фигурному катанию.
6-й этап, Finlandia Trophy.
Хельсинки, Финляндия.
Танцы на льду.
Произвольный танец.
Начало — 20:40 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Первая разминка.
1. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).
2. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).
3. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).
4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).
5. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
Вторая разминка.
6. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США).
7. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).
8. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).
9. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).
10. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).
После ритм-танца.
1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 79,89.
2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 79,56.
3. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 78,51.
4. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 76,07.
5. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) — 71,99.
6. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 71,65.
7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 70,42.
8. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 69,39.
9. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 64,21.
10. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 62,87.
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон.