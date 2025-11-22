Ричмонд
Гран-при Финляндии. Фурнье-Бодри и Сизерон, Гиллес и Пуарье, Зингас и Колесник, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы

22 ноября дуэты выступят с произвольными танцами на Гран-при Финляндии в Хельсинки.

Источник: Спортс"

Гран-при по фигурному катанию.

6-й этап, Finlandia Trophy.

Хельсинки, Финляндия.

Танцы на льду.

Произвольный танец.

Начало — 20:40 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Первая разминка.

1. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания).

2. Уна Браун — Гэйдж Браун (США).

3. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия).

4. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия).

5. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

Вторая разминка.

6. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США).

7. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).

8. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США).

9. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада).

10. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция).

После ритм-танца.

1. Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон (Франция) — 79,89.

2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 79,56.

3. Эмилия Зингас — Вадим Колесник (США) — 78,51.

4. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 76,07.

5. Майя Шибутани — Алекс Шибутани (США) — 71,99.

6. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 71,65.

7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 70,42.

8. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 69,39.

9. Уна Браун — Гэйдж Браун (США) — 64,21.

10. Фиби Беккер — Джеймс Эрнандес (Великобритания) — 62,87.

