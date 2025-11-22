Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ну ты задай что-нибудь интересное». Лутфуллин и Загитова поговорили во влоге Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поговорила с Глебом Лутфуллиным о тренировках на этапе Гран-при России в Омске.

Источник: Спортс"

— Как настроение?

— Нормально.

— Как тренировка?

— Пойдет.

— Как самочувствие?

— Пойдет.

— Давай рассказывай, что нового. Какие-то потрясения. Новые усики я вижу.

— Специально отращиваю. К финалу отрастут, я думаю.

— Что тренеры сказали?

— Во время тренировочного процесса обговариваем тренировки. До тренировки обговариваем тренировку, которая будет. А после тренировки обговариваем тренировку, которая закончилась.

— Очень интересно. Знаешь, ты очень интересный собеседник.

— Ну ты задай что-нибудь интересное, — сказал Лутфуллин во влоге Первого канала.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше