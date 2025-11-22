«Ну ты задай что-нибудь интересное». Лутфуллин и Загитова поговорили во влоге Первого канала

— Как настроение?
— Нормально.
— Как тренировка?
— Пойдет.
— Как самочувствие?
— Пойдет.
— Давай рассказывай, что нового. Какие-то потрясения. Новые усики я вижу.
— Специально отращиваю. К финалу отрастут, я думаю.
— Что тренеры сказали?
— Во время тренировочного процесса обговариваем тренировки. До тренировки обговариваем тренировку, которая будет. А после тренировки обговариваем тренировку, которая закончилась.
— Очень интересно. Знаешь, ты очень интересный собеседник.
— Ну ты задай что-нибудь интересное, — сказал Лутфуллин во влоге Первого канала.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше