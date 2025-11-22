Ричмонд
Алина Горбачева: «В произвольной исполню четверной сальхов. На первом этапе он был еще не совсем готов, а теперь я его уже прыгаю»

Фигуристка Алина Горбачева поделилась в эфире Первого канала впечатлениями от выступления на этапе Гран-при в Омске.

Источник: Спортс"

Горбачева лидирует после короткой программы с 73,08 баллами.

— Очень рада была снова оказаться в Омске, очень люблю эту арену. Я обожаю красный цвет, а здесь красные трибуны и мне это очень нравится, очень подбадривает.

Евгения Медведева: Ты лидируешь после короткой программы — добавляет ли тебе это уверенности? И что планируешь на завтра — будут ультра-си?

— Завтра я планирую исполнить четверной сальхов — пока что один, но я буду накатывать дальше с двумя. Первое место придает мне уверенности, я рада лидировать после короткой программы. Но завтра я буду настраиваться на произвольную программу, поэтому настрой просто будет на хороший прокат.

Медведева: Подготовка прошла гладко?

— Да, подготовка прошла хорошо, спасибо моим тренерам.

Максим Траньков: А как дела с четверным? Планируешь ли здесь выполнять ультра-си?

— Да, планирую четверной сальхов. На первом этапе он был еще не совсем готов, а теперь я его уже прыгаю и завтра исполню на соревнованиях, — сказала Горбачева.