Рудковская об Ирине Костылевой: «Вечно недовольной маме важно помнить, что даже олимпийское терпение может лопнуть»

14-летняя Елена Костылева тренируется в академии Плющенко. Ранее Евгений написал о проблемах во взаимодействии с мамой спортсменки.
«Полностью поддерживаю этот деликатно написанный пост. От ее потока негатива страдают все — и дети, и тренеры, и наблюдатели. Вечно “недовольной маме”, у которой в каждой школе есть теории заговора (старосты, йогурты и блатные семейства), важно помнить, что даже олимпийское терпение может лопнуть.
Ну и я еще пока своего слова не сказала! Пока. Не будите лихо, пока оно тихо! Из искры возгорится пламя! Очень не хочется выносить весь сор из избы, только поэтому два года терпим из-за сильной, доброй и талантливой девочки!" — написала Рудковская в комментариях под постом Плющенко.
Плющенко о Костылевой: «Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда, а не говорить, что она “говно” и “толстожопая”. Запрещал это делать “Сказкам Венского леса”.