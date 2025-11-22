Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник, Дикиджи, Семененко, Мозалев, Самсонов, Лутфуллин выйдут на лед с короткими программами

Гран-при России по фигурному катанию.
5-й этап, «Сердце Сибири».
Омск.
Мужчины.
Произвольная программа.
Начало — 13:45 по московскому времени, прямая трансляция — сайт Первого канала.
Первая разминка.
Евгений Пузанов (Беларусь) — вне конкурса.
1. Егор Коваленко.
2. Илья Мавлянов.
3. Глеб Лутфуллин.
4. Даниил Самсонов.
Вторая разминка.
5. Никита Сарновский.
6. Арсений Димитриев.
7. Андрей Мозалев.
8. Владислав Дикиджи.
9. Евгений Семененко.
10. Петр Гуменник.
После короткой программы.
1. Петр Гуменник — 105,06.
2. Евгений Семененко — 92,38.
3. Владислав Дикиджи — 84,28.
4. Андрей Мозалев — 80,48.
5. Арсений Димитриев — 80,36.
6. Никита Сарновский — 77,42.
7. Даниил Самсонов — 73,66.
8. Глеб Лутфуллин — 70,30.
9. Илья Мавлянов — 64,75.
10. Егор Коваленко — 59,61.
Евгений Пузанов (Беларусь) — 72,74, вне конкурса.
Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов.