Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горбачева считает, что ей не хватило концентрации на этапе Гран-при в Омске

Фигуристка заняла на турнире третье место.

Источник: Чемпионат.com

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Фигуристке Алине Горбачевой не хватило концентрации в произвольной программе на этапе Гран-при России в Омске. Об этом Горбачева рассказала журналистам.

Горбачева заняла на этапе Гран-при третье место, набрав 215,60 балла.

«Думаю, что немного не хватило концентрации, все-таки на четверной ее очень много уходит, — отметила Горбачева. — Дальше я почему-то начала переживать, хотя на четверные заходила довольно спокойно. Тройные прыжки — это уже то, что я делаю очень давно. Я их умею прыгать все. К сожалению, бывают и такие ошибки, но на них мы учимся. Тренеры поддержали, видели, что очень я расстроилась, переживала после проката, подбадривали меня, сказали, что выиграю там, где надо. Конечно, в планах есть добавлять второй четверной. Чуть-чуть выдохну после этого этапа, наверное, будет несколько выходных, затем буду дальше готовиться к чемпионату России».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.