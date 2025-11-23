Горбачева считает, что ей не хватило концентрации на этапе Гран-при в Омске

«Думаю, что немного не хватило концентрации, все-таки на четверной ее очень много уходит, — отметила Горбачева. — Дальше я почему-то начала переживать, хотя на четверные заходила довольно спокойно. Тройные прыжки — это уже то, что я делаю очень давно. Я их умею прыгать все. К сожалению, бывают и такие ошибки, но на них мы учимся. Тренеры поддержали, видели, что очень я расстроилась, переживала после проката, подбадривали меня, сказали, что выиграю там, где надо. Конечно, в планах есть добавлять второй четверной. Чуть-чуть выдохну после этого этапа, наверное, будет несколько выходных, затем буду дальше готовиться к чемпионату России».