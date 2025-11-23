Гуменник выиграл пятый этап серии Гран-при России в Омске

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Фигурист Петр Гуменник стал победителем пятого этапа серии Гран-при России в Омске.
По сумме двух программ Гуменник получил 311,12 балла (105,06+206,06). Вторым стал Евгений Семененко (263,48; 92,38+171,10), тройку лидеров замкнул Владислав Дикиджи (257,22; 84,28+172,94).
Позднее в воскресенье произвольные программы представят спортивные пары.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Гуменник и Аделия Петросян.
