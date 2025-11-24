Вайцеховская о Туктамышевой: «При огромном количестве сложных моментов в карьере Лиза-фигуристка всегда выглядела на льду очень защищенной»

"Не получается у меня найти какие-то яркие эмоции в связи с официальным завершением карьеры Лизы Туктамышевой. Фактически Лиза закончила активную карьеру два года назад, и делать сейчас вид, что нам сообщили ах какую новость, я просто не вижу смысла. Важнее, как мне кажется, другое. То, что о Туктамышевой за эти два года заговорили как о тренере. Тихонько так заговорили, вполголоса, но уже видно, что тренерская профессия Лизе нравится. Что это — ее. Как рыба в воде она внутри этой профессии.
Даже крайне сдержанный на похвалу Рафаэль Арутюнян, к которому Туктамышева летом приезжала на сбор с Петром Гуменником, сказал мне: мол, видно, что все Лизе интересно, правильные вопросы задает, прекрасно усваивает новую информацию, видно, что работать ей реально нравится. И хорошо бы, чтобы она реально погрузилась в профессию.
Сейчас вот думаю: какое качество Лизы мне кажется стержневым? Ее преданность виду спорта и тренеру? Безусловно. Умение понимать, что она делает на льду, чувствовать музыку? Тоже не отнять. Способность идти по жизни, не испытывая даже налета зависти к тем, кто был в спорте более успешен? Это тоже про нее.
И все-таки я бы употребила другое слово. Цельность. Цельность и многогранность. Удивительно на самом деле: при огромном количестве сложных и крайне болезненных моментов в карьере Лиза-фигуристка всегда выглядела на льду очень защищенной. В этом была очень большая заслуга Алексея Николаевича Мишина, и, возможно, как раз от тренера Туктамышевой передалось умение смотреть на жизнь во всех ее проявлениях как на подарок, а не биться насмерть за то, чтобы урвать какой-то сиюминутно доступный кусок, и горевать, если не получилось.
Эту самую защищенность я потом не раз наблюдала у совсем маленьких девочек, которые оказывались рядом с Лизой на тех или иных соревнованиях. Было видно, что для них Лиза — это прежде всего человек, которому, несмотря на жесткое соперничество, можно доверить любые переживания и знать, что он не поднимет на смех, не ткнет в больное. И я уже заранее уверена, что будущим ученикам Туктамышевой невероятно повезет.
И даже в том, что она два года не объявляла об уходе, нет ни капли неискренности. Ей просто требовалось время на то, чтобы принять решение. Насколько это было сложно, можно почувствовать по ее же достаточно давней фразе:
«Завершение карьеры, как мне кажется, — это такой очень серьезный и значимый шаг для спортсмена. И очень тяжелый. Все-таки это, как ни крути, прощание с самым насыщенным и интересным этапом жизни, который требовал полной самоотдачи на протяжении многих лет. Возможно, мне будет не хватать адреналина, людей, в окружении которых сейчас проходит моя жизнь. Когда я начинаю думать о том, что конец карьеры, в общем-то, не за горами, становится очень грустно и жаль. Сложно это принять…» — написала Вайцеховская.