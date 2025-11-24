Вайцеховская о Туктамышевой: «При огромном количестве сложных моментов в карьере Лиза-фигуристка всегда выглядела на льду очень защищенной»

"Не получается у меня найти какие-то яркие эмоции в связи с официальным завершением карьеры Лизы Туктамышевой. Фактически Лиза закончила активную карьеру два года назад, и делать сейчас вид, что нам сообщили ах какую новость, я просто не вижу смысла. Важнее, как мне кажется, другое. То, что о Туктамышевой за эти два года заговорили как о тренере. Тихонько так заговорили, вполголоса, но уже видно, что тренерская профессия Лизе нравится. Что это — ее. Как рыба в воде она внутри этой профессии.