Загитова посетила матч «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России и сфотографировалась в шапке бело-голубых

Бело-голубые уступили в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1, первая игра — 3:1) и вышли в полуфинал по сумме двух встреч.
Загитова посетила игру и опубликовала в соцсетях свою фотографию со стадиона в шапке с эмблемой «Динамо».
Фото: инстаграм Алины Загитовой.
