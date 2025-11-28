Ричмонд
Загитова посетила матч «Динамо» с «Зенитом» в Кубке России и сфотографировалась в шапке бело-голубых

Фигуристка Алина Загитова посетила матч «Динамо» и «Зенита» на «ВТБ Арене».

Источник: Спортс"

Бело-голубые уступили в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1, первая игра — 3:1) и вышли в полуфинал по сумме двух встреч.

Загитова посетила игру и опубликовала в соцсетях свою фотографию со стадиона в шапке с эмблемой «Динамо».

Фото: инстаграм Алины Загитовой.

