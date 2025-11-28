Ричмонд
Слуцкая сравнила Тутберидзе и Плющенко: «Мне куда ближе подход Этери. Я всегда за то, чтобы говорить не эмоциями, а делом»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказалась о работе тренеров Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе.

"Давно тянущийся конфликт между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко — тема, которая регулярно всплывает в медиапространстве. Скажу честно: мне куда ближе подход Этери.

В нашем виде спорта громкие слова, скандалы и взаимные претензии — это всегда шум. В фигурном катании важнее другое: результат, труд и воспитание чемпионов. Можно сколько угодно обсуждать переходы, бросать громкие заявления, но факт остается фактом: ни один громкий уход не привел к выдающемуся успеху, чаще все заканчивалось либо возвращением, либо тупиком.

Поэтому я всегда за то, чтобы говорить не эмоциями, а делом. Когда есть олимпийские чемпионы — это лучший аргумент.

И, знаете, тут вспоминается басня… про Моську и Слона. Кто из них кто, каждый может решить сам", — написала Слуцкая.