Слуцкая сравнила Тутберидзе и Плющенко: «Мне куда ближе подход Этери. Я всегда за то, чтобы говорить не эмоциями, а делом»

В нашем виде спорта громкие слова, скандалы и взаимные претензии — это всегда шум. В фигурном катании важнее другое: результат, труд и воспитание чемпионов. Можно сколько угодно обсуждать переходы, бросать громкие заявления, но факт остается фактом: ни один громкий уход не привел к выдающемуся успеху, чаще все заканчивалось либо возвращением, либо тупиком.