«В этой программе Глейхенгауз все поставил под Семененко». Хореограф Навиславская о произвольной «Гладиатор»

Особо что-то добавлять в эту программу не приходилось, хотя тоже были находки. В этой ситуации задача была не что-то еще наворотить пластически. В этом «Гладиаторе» есть внутренняя музыкальная драматургия, с ней нужно совпасть, и ее нужно удержать. Мы разбирали по актерским опорным точкам: здесь происходит вот это, здесь — это, а здесь — пусть энергетика попрет, фигачь, как ты любишь.