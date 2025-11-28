Ричмонд
«Свежие травмы Лены Костылевой после общения с мамой». Рудковская выложила фото следов побоев от 24 ноября

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены следы побоев, которые недавно нанесла фигуристке Елене Костылевой ее мать Ирина.

Ранее Рудковская опубликовала видеозапись, сделанную несколько месяцев назад, на которой, как пишет супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Ирина Костылева бьет 14-летнюю дочь кулаком в живот.

«А вот еще фото — свежие травмы Лены Костылевой после общения с мамой… Мне тут написали, что мама Ирина Костылева по-прежнему не унимается. Продолжает врать! Ну что же, вот следы побоев от 24 ноября, после которого мы в очередной раз вызвали все органы и убрали Ирину с нашей территории. Честно говоря, не понимаю чего она сейчас добивается. Лена и папа Лены Валерий разрешили показать следы этих побоев.

После каждого раза, когда нам становилось известно о насилии в адрес нашей фигуристки, мы вызывали органы власти: полицию, опеку, представителя по делам несовершеннолетних. Но каждый раз шли навстречу просьбам Лены и обещаниям мамы больше так не делать… Все было направлено на то, чтобы сохранить семью, потому что любой девочке нужна мать! Но разве на фото — любящая мать?…» — написала Рудковская в своем телеграм-канале.