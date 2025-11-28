«Свежие травмы Лены Костылевой после общения с мамой». Рудковская выложила фото следов побоев от 24 ноября

«А вот еще фото — свежие травмы Лены Костылевой после общения с мамой… Мне тут написали, что мама Ирина Костылева по-прежнему не унимается. Продолжает врать! Ну что же, вот следы побоев от 24 ноября, после которого мы в очередной раз вызвали все органы и убрали Ирину с нашей территории. Честно говоря, не понимаю чего она сейчас добивается. Лена и папа Лены Валерий разрешили показать следы этих побоев.



После каждого раза, когда нам становилось известно о насилии в адрес нашей фигуристки, мы вызывали органы власти: полицию, опеку, представителя по делам несовершеннолетних. Но каждый раз шли навстречу просьбам Лены и обещаниям мамы больше так не делать… Все было направлено на то, чтобы сохранить семью, потому что любой девочке нужна мать! Но разве на фото — любящая мать?…» — написала Рудковская в своем телеграм-канале.