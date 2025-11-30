Ирина Роднина: «Способна ли Петросян стать масштабной личностью? Потенциал есть у каждого, а дальше идет вопрос реализации»

— Есть ли личности среди наших современных фигуристов?
— Считаю, любой, кто выходит на старт, — это личность. Но личность и способности спортсмена — это разные вещи.
Петросян? Мы ее видели на трех более-менее важных соревнованиях: первенство России, Гран-при и отборочный этап, куда она была первый раз допущена. Мы увидели ее возможности как спортсмена.
— Видите ли вы в ней потенциал, что она способна стать масштабной личностью?
— Потенциал есть у каждого, а дальше идет вопрос реализации.
— На ваш взгляд, нет ли у нас в женском одиночном катании кризиса? Потому что раньше у нас были Загитова, Медведева, Валиева, Щербакова, и их можно назвать масштабными личностями, а сейчас таких людей меньше.
— Я бы назвала их хорошими спортсменами. Они были способными и успешными. Меньше ли сейчас таких? Сейчас и соревнований меньше, поэтому и меньше возможностей себя проявить, — сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.